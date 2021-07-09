Mey|Diageo’dan 320 sürdürülebilirlik projesi

Tekel’in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesiyle 2004’te kurulan, 2011’den itibaren ise içki üreticisi Diageo’nun şemsiyesi altına giren Mey, ilk sürdürülebilirlik performans raporunu yayınladı. Şirket, Birleşmiş Milletler’nin belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda 2017 yılından bu yana 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdi.

Mey|Diageo’nun ilk ‘Sürdürülebilirlik Performans Raporu’, Küresel Raporlama Standartları (GRI-Global Reporting Initiavite) temel seviye ışığında hazırlandı. Diageo’nun uyguladığı finansal takvimle paralellik gösteren ve sürdürülebilirlikle ilgili dikkat çekici sonuçların yer aldığı raporda, 1 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki Türkiye operasyonlarına yer verildi.

Toprağa sıfır atık

2007 yılına göre toplam karbondioksit emisyonu yüzde 74, bir litre ürün üretebilmek için kullanılan su miktarı yüzde 45, toprağa giden atık miktarı ise yüzde 99,9 azaltıldı.

Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi miktarı yüzde 25,9 artırıldı. 2009 yılına göre ürünlerde kullanılan ambalaj ağırlığı yüzde 5,47 azaltıldı. Bugün gelinen noktada geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi kullanım oranı yüzde 99,9’a çıkarıldı. Kullanılan kağıt ve kartonun yüzde 100’ü endüstriyel ağaçlardan sağlandı. Merkez ofis dahil olmak üzere sekiz ana lokasyon ‘Toprağa Sıfır Atık’ derecesine ulaştı.

‘Sorumluluğumuzun farkındayız‘

Sürdürülebilirliğin iklim değişikliği sorununa cevap vermenin çok ötesinde; bir büyüme, üretim, tüketim ve risk yönetimi modeli olduğunu ifade eden Mey|Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, tarıma dayalı endüstrinin bir temsilcisi ve hem çiftçi hem de sanayici olan bir şirket olarak sürdürülebilir ekonomiye inandıklarını vurguladı.

2017 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 320 sürdürülebilirlik projesini hayata geçirmiş olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Kömür, “İş stratejilerimize ve operasyonel performansımıza entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik anlayışıyla, ülkemiz ve gezegenimiz üzerinde yaratacağımız olumlu etkinin her yıl artarak devam edeceğine inanıyoruz” diyor.

‘Vazgeçilmez bir konu’

Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik eden Mey|Diageo Tedarik Zinciri Direktörü Kürşat Apan ise “Sürdürülebilirlik bizim için vazgeçilmez bir konu” diyerek şunları kaydetti: “Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini ‘tohumdan kadehe kadar sürdürülebilirliğe öncülük etme’ prensibi oluşturuyor. Çalışmalarımız bu prensip etrafında şekilleniyor ve sürdürülebilirlik bütün projelerimizin merkezinde yer alıyor. Projelerimiz, iletişim faaliyetlerimiz, içinde yer aldığımız inisiyatifler, kamu otoriteleri ve müşterilerimizle yürüttüğümüz ilişkilerimizin temelinde geleceğimizi ve gezegenimizi korumak yer alıyor. Sektörümüzde ilk ve öncü çalışmalarla, daha sürdürülebilir bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

2030’a kadar üretim prosesinde kullandığı suyu yüzde 30 azaltmak, 2026’ya kadar su kıtlığı olan bölgelerde kullandığından daha fazlasını yerine koymak, değer zincirinde atığı ortadan kaldırmak hedefleri bulunan Mey|Diageo’nun diğer bir hedefi ise yaşadığı, çalıştığı, kaynaklarını kullandığı ve satış yaptığı her yerde toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak.