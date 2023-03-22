Mevsim o mevsim: Sincaplar ortaya çıktı

Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yaşayan sincaplar havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkıp doğada yiyecek aramaya başladı.

Fotoğraflar: AA

El eğmemiş doğası ve zengin bitki örtüsü çeşitliliğiyle öne çıkan Munzur Vadisi Milli Parkı, bozayı, yaban keçisi, kurt, domuz, sansar, su samuru, tilki ve baykuş gibi canlı türlerine ev sahipliği yapıyor.

Havaların ısınmasıyla da milli parktaki ağaçlarda sıkça kahverengi ve siyah renkli sincaplar görülmeye başlandı.

Günün belirli zamanlarında yuvalarından ayrılan sincapların meşe, söğüt, ceviz, huş, kavak, fındık ve çeşitli yabani meyve ağaçlarında yiyecek araması görüntülendi.

Buldukları besinlerle karınlarını doyuran sincaplar, toprağa gömdükleri veya sakladıkları tohumlarla da ormanların yaygınlaşmasına yardımcı oluyor.