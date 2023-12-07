Bankacılık sektörünün toplam mevduatı artarken, mevduat faizi de yüzde 49,3 seviyesine çıktı.

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Merkez Bankası (MB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. BloombergHT’nin aktardığına göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 1 Aralık’la 14 trilyon 585 milyar 45 milyon 134 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,17 azalışla 8 trilyon 255 milyar 987 milyon 813 bin lira, yabancı para cinsinden mevduatsa yüzde 0,01 yükselerek 5 trilyon 693 milyar 414 milyon 920 bin lira oldu.

Faizler artıyor

Politika faizlerindeki artışa paralel olarak mevduat faizleri de yükselerek, yüzde 49,3 seviyesini gördü.

Ticari kredi faizleri de geçen hafta 2002’den bu yana ulaştığı en yüksek seviye olan yüzde 52,2 seviyesini aşarak yüzde 52,8 seviyesine yükseldi.

Bireysel kredi faizleri de yüzde 61,3 seviyesine çıktı.