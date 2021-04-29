MetroPOLL: Her 10 kişiden sekizi pandemide kongreyi doğru bulmuyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre toplumun yüzde 79’u pandemide kongre yapılmasını doğru bulmuyor.
AKP’nin 24 Mart’taki 7’nci büyük kongresinden gelen görüntüler, Covid-19 kurallarına uyulmadığını ortaya koymuştu.
Partililere hitaben eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum” demişti.
Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.
Araştırmaya göre kongrelerin pandemi döneminde düzenlenmesini doğru bulanların oranı yüzde 14.
Kongrelere yüzde 94.6’yla en çok İYİ Parti seçmeni karşı çıkarken en az karşı çıkan yüzde 24.9’la AKP seçmeni.