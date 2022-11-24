‘Metro minnağı’ Patates öldü

İstanbul Vezneciler Metro Durağı’nın popüler kedisi ‘Patates‘ geçen hafta köpek saldırması sonucu yaralanmıştı.
Metronun sembolü haline gelen, ‘metro minnağı’ olarak da tanınan Patates isimli kedi 19 Kasım gecesi köpek saldırısı sonucu yaralanmış, bir bacağı ampute edilmişti.
Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Patates, aniden gelişen solunum apnesi sonucu öldü.
Patates’in ölüm haberini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Hayvan Hakları Kulübü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
Patates, İÜHF bahçesine defnedildi.