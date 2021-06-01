Metin Karabaş: Kendisini kanıtlamak zorunda olan oyuncularımızın yeterli çabayı gösterdikleri söylenemez

İkinci yarıda da millilerimiz adına değişen bir görüntü yoktu. Bu yarıda da organize olamazken net pozisyonlar da yakalayamadık. Gine ise hücumda biraz daha hareketliydi. 55. dakikada Barry vurdu Mert gole izin vermedi. Yetmişten sonra tempoyu biraz yükseltsek de hücumda varlık gösteremedik. 26 kişilik kadronun teslim edilmesinden önce yapılan son hazırlık maçı olmasına karşın bu mücadelede kendisini kanıtlamak zorunda olan oyuncularımızın yeterli çabayı gösterdikleri söylenemez. 90 dakika boyunca gol olmadı ve mücadele 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Metin Karabaş’ın yazısı