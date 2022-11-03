Metin Erksan’ın ‘Sevmek Zamanı’nı bir de böyle izleyin: Restore edilmiş haliyle yayında

Metin Erksan imzalı ‘Sevmek Zamanı’, Erksan’ın ölümünün 10’uncu yılında 4K kalitesinde restore edildi. Filmin orijinal negatifinde olmayan giriş jeneriğinin de eklendiği film bugün tüm dünyayla aynı anda dijital yayın platformu MUBI’de gösterime girdi.

Dünya prömiyerini 20 Ekim Perşembe günü Lumiere Film Festivali’nde yapan film, bugün de MUBI aracılığıyla 190’dan fazla ülkede yayımlandı.

1965 yapımı film, Ahmet Hızarcı’nın danışmanlığında, Atlas Post Prodüksiyon iş birliğiyle son teknoloji yazılım ve teknikler eşliğinde restore edildi. Restorasyon kapsamında öncelikle yıkama, baskı ve saklama koşullarından kaynaklanan fiziksel hasarlar belirlendi. Zaman içinde kırılgan hale gelen negatifler tarama öncesinde özel kimyasallar ile geçici olarak yumuşatıldı.

35mm negatif film 4K tam çerçeve olarak tarandı. Renk ve parlaklık ayarları gerekli sınırlara getirildi, gölgeler düzeltildi. Filmin stabilizasyon sorunları özel yazılımlarla giderildi. Ses, renk ve manuel restorasyon toplamda beş aya yayılan bir sürede gerçekleştirildi.

Filmin orijinal negatifinde olmayan giriş jeneriği de Erksan’ın öngördüğü şekilde özel olarak hazırlanarak filme eklendi.