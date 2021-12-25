Metil alkol zehirlenmesinden beyin ölümü gerçekleşmişti: Organları iki hastaya nakledilecek

Kırklareli’nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, iki hastaya nakledilecek.
AA’nın aktardığına göre üç gün önce metil alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören A.A.’nın (42) beyin ölümü gerçekleşti.
A.A.’nın organları, başka hastalara nakledilmesi için ailesi tarafından bağışlandı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle irtibata geçti.
A.A.’nın iki böbreği Okan Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Dr. Ferhat Ferhatoğlu ve ekibince hastanede yaklaşık üç saat süren operasyonla alındı.
Ferhatoğlu hastanın böbreklerinin iki hastaya nakledileceğini söyledi. Nakiller sayesinde iki hastaya yeni bir yaşam imkanı doğacağını dile getiren Ferhatoğlu, organ bağışının önemine dikkati çekti.