Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı yaptı.

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Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.