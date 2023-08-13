Meteoroloji’den yedi il için sarı kodlu uyarı

Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde bugün fırtına beklendiği bildirildi. Ayrıca Marmara’daki yedi il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Marmara’nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün 09:00-23:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden altı ila sekiz kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​