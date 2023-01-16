Meteoroloji’den yedi il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bu iller Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis.

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MGM günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.”

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edecek.