Meteoroloji’den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji tahmin raporuna göre Marmara’nın doğusu, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri yağmurlu, Van, Bitlis ve Ağrı çevreleri ise kar yağışlı olacak.

Fotoğraf: AA

Sağanak yağış beklenen bölgeler şöyle: İstanbul Anadolu Yakası’nın doğu çevreleri, Kocaeli ve Yalova ile Bursa ve Balıkesir’in Marmara kıyılarının; Rize ve Artvin ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun kıyı kesimlerinin; Diyarbakır ve Batman çevreleri.

Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un doğu, Kars ve Muş’un güney ve batı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkların yurt genelinde biraz artarak, mevsim normallerinin bir-üç derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.