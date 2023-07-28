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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den üç il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Trabzon, Rize ve Artvin için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey, Trabzon’un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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