Meteoroloji’den üç il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Trabzon, Rize ve Artvin için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey, Trabzon’un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.