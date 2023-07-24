Meteoroloji’den üç il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Erzurum, Ardahan ve Kars için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu dışındaysa kavurucu sıcaklar devam edecek.

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Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (dört ila sekiz derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.