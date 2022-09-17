Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Termometre Ankara’da 35’i, İstanbul’da 32’yi, İzmir’de ise 34 dereceyi gösterecek.

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Son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.