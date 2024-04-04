Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Rize, Artvin ve Trabzon’da sağanak yağış, Ardahan’daysa kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzeydoğusu ile iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon’un doğusunun yer yer yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski var.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.