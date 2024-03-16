Marmara’da sağanak yağış, Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’de kar bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevreleri yağışlı olacak.

İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışının Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM’ye göre hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.