Meteoroloji’den sağanak ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda kent için sağanak yağış ve çığ uyarısında bulunurken, deprem bölgesinde de yağışların yarından itibaren etkisini artıracağını belirtti.

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MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç), Antep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Gelecek hafta da sürecek

Depremden etkilenen illerin de bulunduğu bölgede görülecek olan sağanak yağışların yer yer etkisini artırarak yeni haftada da sürmesi bekleniyor.