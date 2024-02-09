Meteoroloji’den Marmara ve Ege için lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli lodos beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.”
Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.