Meteoroloji’den Marmara için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi’nde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre yarın Marmara Bölgesi’nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Edirne’nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.