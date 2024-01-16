Meteoroloji’den kıyı kesimlerine yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yedi ili turuncu, 18 ili sarı kodla uyardı.
MGM Adana, Bursa, Çorum, Hatay, Rize, Sinop, Trabzon, Osmaniye, Amasya, Bolu, Çanakkale, Giresun, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Tokat ve Karabük’ü sarı; Antalya, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Aydın ve Mersin’i turuncu kodla uyardı.
Müdürlük Adana, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hatay, İzmir, Manisa, Muğla, Osmaniye, Aydın, Çanakkale, Mersin ve Kahramanmaraş’ta gök gürültülü sağanak yağış; diğer illerde rüzgar bekliyor.
MGM bölge sakinlerini sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.