Meteoroloji’den Karadeniz’in batısında ani sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Karadeniz’in batısında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji, yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop’ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle:

“12.09.2022 Pazartesi günü Batı Karadeniz’de (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”