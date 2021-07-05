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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den İstanbul’a ‘süper hücre’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da yarın sabah saatlerinden itibaren ‘süper hücre’ adı verilen hava olayına yol açabilecek şiddetli sağanak ve rüzgar uyarısında bulundu.

İstanbul’da su baskını. Fotoğraf: AA

‘Süper hücre’, hava akımlarının yer yer şiddetli rüzgarlara da neden olabileceği hava olayına deniyor.


Yarın sabah  07:00 ile 14:00 saatleri arasında İstanbul’da şiddetli sağanak yağış ve selin görülebileceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ‘süper hücre’nin yol açabileceği çatı uçmalarına, doluya karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada şöyle dendi: “Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Geçen hafta sonu ülkenin birçok yerinde etkili olan yağış İstanbul’un bazı bölgelerinde de hasara yol açmış ve Şile’de Çavuşbaşı Mahallesi’nde birçok evi su basmıştı.

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