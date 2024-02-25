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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den iki il için sağanak yağış uyarısı

Muğla’nın kıyı kesimleriyle Antalya’nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yurdun güneybatısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla’nın kıyı kesimleriyle Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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