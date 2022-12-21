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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.”


Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

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