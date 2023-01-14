Meteoroloji’den dört il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya için ‘sarı kod’ yayınlayarak kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Bu illerde ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

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Meteoroloji’nin günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz’in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.”

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.