Meteoroloji’den dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki ili ‘turuncu’, yedi iliyse ‘sarı’ kodla uyardı.

Turuncu kodla uyarılan iller İzmir ve Balıkesir. Sarı kodla uyarılan illerse şöyle: Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, İstanbul, Tekirdağ ve Aydın.

Harita: MGM

Yetkililer bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana’nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.