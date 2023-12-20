Meteoroloji’den beş ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ege’deki beş ili, gök gürültülü kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

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Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’da yarın gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Akşam 9’a kadar devam edecek

MGM’nin açıklamasına göre, yarın saat 03:00’ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi’nde kuvvetli; Muğla’nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların saat 21:00’e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.