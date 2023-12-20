Meteoroloji’den beş ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ege’deki beş ili, gök gürültülü kuvvetli yağışlara karşı uyardı.
Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’da yarın gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.
Akşam 9’a kadar devam edecek
MGM’nin açıklamasına göre, yarın saat 03:00’ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale’nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi’nde kuvvetli; Muğla’nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların saat 21:00’e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.