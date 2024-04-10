Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji iki il için sarı kodlu uyarı yaptı. Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerindeyse kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Şırnak ve Hakkari için sarı kodlu uyarı yapıldı.