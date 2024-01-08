Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den batı kesimlerine rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

MGM Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’ı sarı kodla uyardı.


Afyonkarahisar, Edirne, Kütahya, Bursa, Denizli, Konya ve Uşak’ta rüzgar; diğer illerde hem rüzgar hem gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Müdürlük, bölge sakinlerini ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olmaya çağırdı.

SON HABERLER

ABD’den Husilere ait hedeflere saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz’deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve Britanya ordularının Yemen’de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.