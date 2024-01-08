Meteoroloji’den batı kesimlerine rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak’ı sarı kodla uyardı.

Afyonkarahisar, Edirne, Kütahya, Bursa, Denizli, Konya ve Uşak’ta rüzgar; diğer illerde hem rüzgar hem gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Müdürlük, bölge sakinlerini ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olmaya çağırdı.