Meteoroloji’den art arda üç uyarı: Karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu’da beklenen kuvvetli rüzgar ile yağışa, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli yağışa ve denizlerde beklenen kısa süreli fırtınaya karşı uyardı. MGM’ye göre bazı illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

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MGM, bugün beklenen üç olumsuz hava olayına karşı internet sitesinde yayınladığı açıklamalarla uyardı.

Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış ve rüzgar

MGM’den yapılan ilk bilgilendirmede bugün Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi. Uyarıda ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Orta ve Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur

MGM, bugün gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için de uyardı. Bu illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun da beklendiği belirtilen açıklamada sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Denizde fırtına

Batı Karadeniz’de rüzgarın bugün ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. MGM’nin açıklamasına göre fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.