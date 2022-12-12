Meteoroloji’den altı il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, altı ili (Antalya, Isparta, Burdur, Samsun, Ordu ve Sinop) ‘sarı kod’la uyardı. Bu illerde sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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Günlük değerlendirme raporu şöyle: ”Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur’un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.”

Yağışlı hava kütlesi ile birlikte iki-dört derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.