Meteoroloji’den altı il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yarın Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına, batı illerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Genel müdürlük açıklamasında, Ege’de güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtınanın olacağı uyarısı yapıldı.
Yarın beklenen sağanağın Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir’in güneyinde çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla’nın kıyı ilçelerinde ise şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı belirtildi.
Vatandaşlar fırtına, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.