Meteoroloji’den altı il için sağanak yağış uyarısı

Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.