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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den altı il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yarın Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına, batı illerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel müdürlük açıklamasında, Ege’de güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtınanın olacağı uyarısı yapıldı.


Yarın beklenen sağanağın Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir’in güneyinde çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla’nın kıyı ilçelerinde ise şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı belirtildi.

Vatandaşlar fırtına, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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