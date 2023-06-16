Meteoroloji’den altı bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, altı bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Günlük tahmin raporuna göre Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, K. Maraş’ın batısı, Adana’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde iki-dört derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.