Meteoroloji’den 26 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporuna göre Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte iki ila dört derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.