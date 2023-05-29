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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki il için ‘turuncu’, 23 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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