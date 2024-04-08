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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden 24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 24 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

MGM’nin yaptığı son hava durumu değerlendirmesine göre 8 Nisan Pazartesi Türkiye genelinde parçalı ve yer yer bulutlu bir hava hakim olacak. Sağanak yağışın etkili olacağı bölgeler arasında İç Ege’nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya’nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu var. Yağışın İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği açıklandı. Sıcaklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.


MGM, yağışların kuvvetli olması beklenilen Mardin, Batman ve Siirt illeri için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Ulaşımdaki olası aksamalar için halkın tedbirli olmasını gerektiğini belirtti.

MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski konusunda da halka tedbir çağrısı yaptı.

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