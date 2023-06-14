Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların Aksaray ve Giresun çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı kesimleri hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli’nin doğusu, Adana ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.