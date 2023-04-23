Meteoroloji’den 16 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

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Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir’in güney ve doğu, Ankara’nın güney ve batı, Konya’nın kuzey, Samsun ve Amasya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat.