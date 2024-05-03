Meteorolojiden 15 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke içerisinde 158’inci oldu. Türkiye özgürlüğün ‘çok vahim’ olduğu ülkeler kategorisinde yer almaya devam etti.