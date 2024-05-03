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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden 15 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 ili ‘sarı’ kodla uyardı. Bazı bölgelerde de toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Fotoğraf: Canva

Sarı kodla uyarılan iller şöyle:


  • Adana
  • Edirne
  • Hakkari
  • Kars
  • Mardin
  • Tekirdağ
  • Şırnak
  • Osmaniye
  • Ağrı
  • Erzurum
  • Hatay
  • Kırklareli
  • Siirt
  • Van
  • Iğdır

Sarı kod uyarısı nedir?

Bu kod hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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