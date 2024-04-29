Meteorolojiden 15 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

15 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji o illeri ‘sarı’ kodla uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 kente gök gürültülü sağanak uyarısı verdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
* Amasya
* Ankara
* Çankırı
* Çorum
* Eskişehir
* Kastamonu
* Kırıkkale
* Kırşehir
* Nevşehir
* Ordu
* Samsun
* Sinop
* Sivas
* Tokat
* Yozgat
Sarı kod uyarısı ne demek?
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli demek. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetlerde dikkat edilmeli.