Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için ‘sarı’, iki il için de ‘turuncu’ kodlu uyarı yayınladı.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporuna göre yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya’nın kuzey ve batısı ile Ankara’nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli olunması çağrısı yapıldı.