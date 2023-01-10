Meteoroloji’den 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dokuz il için ‘sarı’, altı il için de ‘turuncu’ kodlu uyarı yayınladı. Bu iller için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Harita: MGM

Meteoroloji’nin sarı ve turuncu kodla uyarılan iller için yayınladığı not şöyle: ”Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir’in doğusu ve Aydın’ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde iki ila beş derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.