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Yaramazlara biraz batar!

Yeni haftada 41 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre 41 ile kar geliyor.

Fotoğraf: AA

Haftalık tahmin raporuna göre bir süredir yüksek seyreden sıcaklıklar, mevsim normallerine dönecek. 41 ildeyse kar yağışı görülecek.


Karlı hava bugünden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de etkisini göstermeye başlayacak. 11 Ocak’tan sonraysa iç taraflara doğru ilerleyecek.

Yeni haftada kar yağışı görülecek iller şöyle: ”Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.”

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