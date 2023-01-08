Yeni haftada 41 ilde kar yağışı bekleniyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “HDP kendi adayıyla seçime girecek” açıklamasına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Oruç, “Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz, Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz” dedi.