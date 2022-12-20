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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için ‘sarı kod’ yayınlayarak kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.

Harita: MGM

Günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova, Sinop, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir’in kuzey kıyıları ile Kırklareli ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.”


Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da mevsimin ilk karı Silivri’ye düştü

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