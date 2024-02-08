Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den 14 ile çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Müdürlük Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.


Bu iller için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den 12 il için çığ uyarısı

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