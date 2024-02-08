Meteoroloji’den 14 ile çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 ili sarı kodla uyardı.
Müdürlük Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.
Bu iller için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 ili sarı kodla uyardı.
Müdürlük Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.
Bu iller için çığ uyarısı yapıldı.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 44 bin 570 dolar seviyesinde ilerliyor.
Eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, video oyunu geliştiricisi Epic Games’ten 1,5 milyar dolarlık hisse alacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 ili sarı kodla uyardı.
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