Meteoroloji’den 12 il için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ili turuncu, 10 ili sarı kodla uyardı.
MGM Ardahan ve Artvin’i turuncu; Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Rize, Trabzon, Van, Şırnak ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.
Müdürlük bu iller için çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ili turuncu, 10 ili sarı kodla uyardı.
MGM Ardahan ve Artvin’i turuncu; Ağrı, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Rize, Trabzon, Van, Şırnak ve Iğdır’ı sarı kodla uyardı.
Müdürlük bu iller için çığ uyarısında bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür İYİ Parti ve CHP’den belediye başkanı adaylığı teklifi aldığını ancak bunları reddettiğini söyledi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,595, avro/TL 32,927 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.000 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ili turuncu, 10 ili sarı kodla uyardı.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.