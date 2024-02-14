Meteoroloji’den 13 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 13 ili sarı kodla uyardı.

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MGM Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak’ı sarı kodla uyardı.

Hakkari’de kar beklenirken diğer illerde yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adıyaman, Maltya, Kahramanmaraş ve Tunceli’deyse yağmura ek olarak kar da bekleniyor.

MGM ayrıca Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Bingöl, Elazığ, Hakkari ve Batman’da şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.