Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Harita: MGM

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

Rüzgârın, Kıyı Ege’nin güneyinde kuzeybatı; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının İç Ege ve Trakya’da iki ila dört derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde üç ila beş derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.