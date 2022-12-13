Meteoroloji’den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz il için ‘sarı’, dört il için de ‘turuncu’ kodlu uyarı yayınladı.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporuna göre yağışların Marmara’nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege ile Denizli’nin batısı, Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Yağışlar, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Rüzgarın Marmara’nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.